Studenti piacentini in gara ai Campionati di matematica: “Così i numeri divertono”

Studenti piacentini in gara a suon di numeri e calcoli. Nei giorni scorsi, dopo un lungo periodo di allenamenti e preparazione, le squadre miste dei licei Colombini, Gioia, Respighi e Mattei hanno preso parte alla sfida distrettuale dei Campionati della matematica. Quattro gruppi hanno gareggiato a Parma, tre a Genova e uno a Reggio Emilia: le varie sedi sono state raggiunte in pullman con il coordinamento della docente e referente Elisabetta Fumi. Modalità chiare e, al tempo stesso, alquanto ostiche: 21 problemi aritmetici racchiusi nel testo “Aspettando Godol”, da risolvere nel tempo massimo di 120 minuti.

Ecco il risultato finale: liceo Respighi terzo classificato, Colombini al settimo posto con qualificazione alle semifinali di Cesenatico e Gioia sul nono gradino con la speranza di un ripescaggio. “Come sempre, l’esperienza è stata divertente e positiva – spiega la professoressa Fumi – perché permette ai giovani di divertirsi con la matematica”. Ora per i “cervelloni” dei licei Respighi e Colombini si apre la fase di allenamento verso il prossimo step.

Dal 4 al 7 maggio, infatti, Cesenatico ospiterà la semifinali e le finali nazionali delle gare a squadre, nonché le finali nazionali della sezione individuale. I gruppi piacentini qualificati sono formati da Alida Bertelli, Alexandru Cater, Giacomo Corbellini, Francesca Gruppi, Luca Monti, Pietro Scaglioni e Tommaso Silva per il Respighi, Gabriele Bongiorni, Jacopo Conti, Benedetta Fermi, Pietro Manca, Andrea Rossetti, Edoardo Seist ed Emma Zambianchi per il Colombini. Nella sezione individuale, invece, i concittadini in gara sono Pietro Scaglioni del Respighi e Andrea Rossetti del Colombini.