Auto sbanda e finisce fuori strada lungo la via Emilia: ferito il conducente

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la via Emilia. Un’auto diretta a Pontenure, poco prima dell’incrocio per Borghetto, dopo aver sbandato ha terminato la propria corsa in un vallo a lato della carreggiata. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente che viaggiava da solo. Sul posto sono giunti i soccorritori con un’Automedica del 118 e un mezzo della Croce Rossa. Oltre a loro anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il ferito dall’abitacolo e la polizia locale per i rilievi di legge. A cause delle operazioni di soccorso il traffico ha subito rallentamenti.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà