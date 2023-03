Disfagia, a Borgonovo incontro con i familiari degli ospiti delle case protette

Cosa è la disfagia? Come si fa a riconoscere se una persona, soprattutto un anziano, soffre di difficoltà nella deglutizione? Sono state queste alcune delle domande al centro di un partecipato incontro tenutosi nei locali delle case residenze per anziani Gardenia e Melograno di Borgonovo. Due esperti di tecniche salvavita del centro di formazione Relife, hanno incontrato una trentina di familiari di ospiti delle case protette borgonovesi. I due formatori hanno insegnato come si fa a riconoscere i sintomi della disfagia e quali sono le tecniche per intervenire in maniera tempestiva.

