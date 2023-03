Pulizia del Sentiero del Tidone: iniziato il tour de force dei volontari

Per i volontari del Sentiero del Tidone è partito il tour de force per preparare i 69 chilometri di tracciato all’invasione di ciclisti e camminatori che già hanno già iniziato a frequentarlo.

Occorre tagliare tronchi pericolanti, che durante l’inverno hanno invaso parti del percorso, spostare i rami che le raffiche di vento di dieci giorni fa hanno scaraventato ovunque, riposizionare i cartelli che sono stati divelti oppure ridipingerli se le intemperie dell’inverno li hanno sbiaditi e resi illeggibili.

Ma soprattutto bisogna porre rimedio ai danni causati dagli incivili che si ostinano a lasciare montagne di rifiuti ovunque e ai danni lasciati dalla motociclette.

“Quest’anno è un disastro – dice Mario Capucciati, decano dei volontari -. Forse mai come stavolta abbiamo dovuto ripulire non solo dalle solite bottigliette, cartacce o lattine ma anche da veri e propri sacchi dell’immondizia che le persone buttano lungo il Sentiero, anziché portarli in discarica o riporli nei cassonetti”.