Alta Val Tidone, successo per la camminata notturna a mille metri di quota

In Alta Val Tidone è andata oltre ogni aspettativa l’adesione all’uscita serale e notturna lungo il tratto del sentiero che “sconfina” nell’Appennino Pavese, da Romagnese a Pietra Corva. Un nutrito gruppo di camminatori, armati anche di torce per illuminare il rientro in notturna, ha camminato attraverso i boschi, ammirando flora e fauna che caratterizzano il paesaggio montano, attraversando i vari ponticelli dei rii che confluiscono in Tidone, fotografando i mulini fino ad arrivare al rifugio alpino di Pietra Corva, a quasi mille metri di altitudine. Dopo la pausa zaino di nuovo in spalla per il rientro, sotto le stelle, a Romagnese con un arrivederci alla prossima camminata.

