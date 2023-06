Sentiero del Tidone, i volontari: “Rischiamo di non garantire la manutenzione”

“Rischiamo di non riuscire più a garantire la manutenzione del sentiero”. L’allarme lo lanciano i volontari del Sentiero del Tidone che tengono in ordine il tracciato di 69 chilometri utilizzato ogni giorno da decine di podisti, ciclisti, persone a cavallo. La manutenzione richiede costi in termini di lavoro fisico, ma anche costi economici . Per dare l’idea basti pensare che per rendere interamente praticabile il Sentiero servono più di cento giorni lavorativi da parte di una squadra di volontari con tanto di trattori, decespugliatori, trince, motoseghe.

Occorrono braccia ma anche fondi. Per questo l’associazione lancia un appello a contribuire tramite la sottoscrizione della tessera annuale oppure tramite il 5×1000, per cui occorre indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 91106120339.

Per info [email protected] oppure tramite la pagina Facebook Sentiero del Tidone.