“Formazione e logistica per prevenire le aggressioni al personale sanitario”

“La sicurezza degli operatori della sanità”: è il convegno nazionale ospitato dalla Cappella ducale di Palazzo Farnese a Piacenza, organizzato dalla Federazione italiana aziende sanitarie ospedaliere.

Una decina i casi di aggressione avvenuti nel 2022 ai danni di medici e infermieri dell’Ausl di Piacenza, una quindicina le aggressioni verbali. Le aree più a rischio sono il Pronto soccorso e i reparti legati alla sanità mentale. I casi vengono segnalati al reparto di prevenzione e protezione. “L’operatore oggetto di aggressione viene preso in carico dal nostro servizio, spiega il direttore Giampietro Scaglione – quindi da un medico e da un infermiere e può anche essere seguito da uno psicologo del lavoro”. Per prevenire i casi, le aziende sanitarie puntano su alcune strategie come la formazione degli operatori ma anche una disposizione logistica degli arredi che garantisca maggiore sicurezza.

“Un intervento importante di sensibilizzazione – spiega Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza – va fatto anche sulla popolazione. Gli utenti devono capire che l’operatore sanitario cerca sempre di fare il meglio, magari non sempre con il modo migliore ma è intellettualmente corretto nel cercare di servire il paziente”.