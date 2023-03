“Pasqua solidale”, i lupi biancorossi a sostegno delle famiglie bisognose

“Una Pasqua solidale per chi non ne ha”. E’ la lodevole iniziativa organizzata dai Lupi biancorossi in sinergia con la gas Sales Bluenergy volley Piacenza e l’organizzazione di volontariato Fabbrica&Nuvole, associazione che si occupa di chi ha grosse difficoltà economiche e si trova in condizioni disagiate. E’ partita quindi una raccolta di generi alimentari di prima necessità ( a lunga conservazione) da destinare alle famiglie del territorio che, per diversi fattori, si trovano ad affrontare problemi economici.

“Fabbrica&Nuvole si occupa di dare supporto ad esse, ovviamente verificando il tutto, con un aiuto mirato – spiegano i rappresentanti della tifoseria biancorossa -, questo grazie al fatto che l’associazione si avvale di volontari del nostro territorio che, in tantissimi casi, sono essi stessi a segnalare le gravi situazioni di disagio che incontrano quotidianamente nei nostri quartieri. Il progetto ci ha convinto e abbiamo deciso, insieme alla società, di promuovere una raccolta in particolare di generi di prima necessità”.

Ma non solo, infatti venerdì 10 marzo al Bar Madison e domenica 12 al Palabanca sport sarà possibile portare prodotti di prima necessità e anche prodotti per l’igiene personale, per la pulizia della casa, colombe e uova di cioccolato per i più piccoli.