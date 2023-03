Alzavole, albanelle, aironi: gli uccelli venuti dal freddo pronti a fare ritorno a casa

Molti sono gli uccelli provenienti dal nord Europa, che sono presenti nella nostra provincia per passare l’inverno lungo il fiume Po. Sono anatidi, passeriformi e rapaci particolarmente rari da noi, come l’albanella reale che scaccia in un duello aereo sfoderando gli artigli, una poiana che ha osato entrare nel suo territorio di caccia.

Questi svernanti alati rimangono nel nostro territorio per tutto l’inverno, ma in questo periodo, con le ore del giorno più lungo e l’innalzamento della temperatura, nel mondo animale c’è un certo fremito di vita.

Rasentando l’acqua del fiume Po passano veloci alcuni cormorani.

Per gli uccelli venuti dal nord è già tempo di pensare al ritorno nei loro quartieri di riproduzione al nord Europa.

E così diverse specie di anatidi come le alzavole, ma anche i grandi aironi bianchi maggiori, cominciano ad raggrupparsi pascolando assieme per rifornirsi di carburante prima del grande viaggio di ritorno verso nord.

Nei coltivi e lungo il corso del Po anche le gru sono pronte per affrontare il viaggio di ritorno.

Questi grandi uccelli venuti dal freddo con una apertura alare che sfiora i 2 metri e 40 centimetri, cominciano ad raggrupparsi anche loro, e a volte con centinaia di individui, intraprendono il viaggio di ritorno ripercorrendo in senso contrario tutta l’Europa.

Per rivederli ancora nel nostro territorio, tutte queste specie, dovremo aspettare il prossimo inverno.

FOTO E SERVIZIO DI LUIGI ZIOTTI