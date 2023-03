Piazzale Roma: fa irruzione in un bar, insulta e minaccia di morte il barista

Fa irruzione in un bar, insulta e minaccia di morte il barista e infine cerca di aggredirlo. “Era una furia, voleva spaccare tutto. Se non fosse stato spinto fuori di forza lo avrebbe ammazzato” raccontano i clienti presenti nel locale. E’ avvenuto nella serata di venerdì 10 marzo in piazzale Roma, all’angolo con via Capra. Gli agenti della polizia, intervenuti con quattro volanti, sono riusciti a fermare e immobilizzare sul marciapiede il giovane nordafricano protagonista dell’incursione. Stessa sorte toccata anche a un altro straniero, forse suo complice.

