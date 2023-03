Gropparello, dal bagno vede i ladri alla finestra e li mette in fuga. Segnalati altri tentativi

Vai in bagno, senti un rumore, ti affacci alla finestra e vedi due malintenzionati che stanno cercando di entrarti in casa arrampicati su una scala di ferro. E’ quello che è accaduto a un ragazzo residente nel comune di Gropparello che, dopo lo spavento iniziale, ha costretto alla fuga i ladri iniziando a urlare e allertando le forze dell’ordine.

Una serata movimentata quella di giovedì scorso nel capoluogo della Val Vezzeno dove una coppia di uomini ha fatto visita a diverse abitazioni in via Marano, ai Boccacci e in località Gelati. Solo un colpo sembra essere andato a segno: i ladri, infatti, dopo vari tentativi falliti sarebbero riusciti a entrare in una casa rubando il contenuto della borsetta di una donna. In paese sono arrivati i carabinieri di Fiorenzuola, ma i soggetti si erano già dileguati. Preoccupazione tra gli abitanti.