Le statue di Brizzolesi per salvare la Società operaia e promuovere Gropparello

“Ho sempre lavorato notte e giorno. L’arte è la mia vita”. Dicono tutto le parole sussurrate da Sergio Brizzolesi, celebre scultore e uomo d’arte che ha dedicato la sua esistenza alla creazione di bellezza trasformando in realtà i pensieri di “un uomo dal temperamento inquieto, sempre alla ricerca di qualcosa che sappia provocare emozioni” come ama definirsi.

Il maestro – come lo chiamano tutti in Val Vezzeno e non solo – ha portato la sua arte in giro per il mondo, ma ora ha scelto il luogo dov’è nato, il 4 agosto del 1933, per allestire una mostra itinerante che ha un triplice obiettivo: “Valorizzare e promuovere il nostro territorio, celebrare l’arte del maestro Brizzolesi e contribuire alla ristrutturazione dell’ex cinema-teatro di Gropparello, da sempre punto di raccolta per l’intera comunità” spiega Giuseppe Maggi, presidente della Società operaia: associazione che si è posta l’impegno di ridonare alla gente del paese un logo dove incontrarsi e dove realizzare iniziative culturali.

“Siamo tutti orgogliosi di portare avanti questa iniziativa a favore del territorio e di una struttura che da sempre è stata punto di riferimento per la comunità” precisa Brizzolesi che ha fatto collocare nella piazza del paese diverse statue e “nei prossimi giorni aumenteranno in modo da creare un percorso che unisca le bellezze dei manufatti artistici con quelle di Gropparello”. Una mostra itinerante che partirà dal civico 16 di via Roma dove verranno esposte 60 statue e proseguirà, passando tra le vie e la piazza, fino all’abitazione di Brizzolesi: “Apro le porte della mia casa, il luogo dove l’idea si fa arte”.

Tra le statue esposte in piazza Roma anche una raffigurante un altro grande maestro: Giuseppe Verdi. “Lo realizzai senza alcuna commissione – spiega Brizzolesi -, lo feci per me, perchè era una figura che ammiravo”. La statua di Giuseppe Verdi oltre ad essere molto richiesta dai comuni che si contendono le origini del compositore fu esposta all’Expo di Milano”. La mostra – intitolata “Le regine di Brizzolesi” – fortemente voluta dalla Società operaia, con l’attiva partecipazione dell’amministrazione comunale di Gropparello, verrà inaugurata domenica 2 aprile e durerà fino a tutto il mese di settembre. “Il maestro è molto legato alle sue opere, però ha scelto che parte di quelle esposte potranno essere donate per raccogliere fondi volti alla ristrutturazione del locale” il commento ricco di gratitudine del sindaco Armando Piazza.

