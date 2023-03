Nel Piacentino 450 ictus all’anno. “Serve prevenzione e conoscere i sintomi”

L’ictus è la terza causa di morte e la prima causa di invalidità nell’adulto. A Piacenza si manifestano dai 400 ai 450 ictus all’anno. In Italia si verificano due, tre casi ogni mille abitanti all’anno. Numeri che testimoniano l’importanza della Settimana del cervello, occasione di sensibilizzazione volta a promuovere la conoscenza sui progressi e le prospettive della ricerca. “La mortalità per ictus si attesta al 15% dei casi – spiega Donata Guidetti, direttore della Neurologia dell’Ausl di Piacenza -, ma nel 55% dei casi comporta delle riduzioni anche complesse delle capacità motorie delle persone.

La patologia richiede una terapia tempo-correlata: “Richiede coralità perché si parte dal 118 attraverso la chiamata urgente, prima si arriva e più risultati si ottengono, si arriva al pronto soccorso, radiologia, neurologia con attenzione alle varie complicanze, infine fondamentale la fisioterapia sia nella fase acuta e nella fase post-acuta. La disabilità ha un costo sociale molto alto per le famiglie” conclude Guidetti.

L’Ausl di Piacenza durante la settimana del cervello, che va da oggi a domenica 19 marzo, ospita un punto d’ascolto promosso dall’associazione Alice che investe da sempre in prevenzione e in attività a sostegno verso chi è stato colpito da patologie neurologiche. “Il tempo è cervello – lo sloga dell’associazione riportato dalla presidente Annamaria Barbieri -, bocca storta, debolezza del braccio, difficoltà a esprimersi, visione annebbiata, mal di testa violento e improvviso sono i sintomi che ci devono far allarmare e chiamare immediatamente i soccorsi”.

All’interno del laboratorio creativo di Alice, finanziato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, professionisti del settore che aiutano i pazienti colpiti da Ictus a ritrovare la normalità: “Un momento di scambio e di interazione che coinvolge circa 25 pazienti alla volta tra attività fisica e cognitiva” precisa il fisioterapista Giovanni Cascio. “Alice – chiosa Barbieri – sarà presente con un banchetto, al primo piano del polichirurgico di Piacenza per tutta la durata della Settimana del cervello, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30.