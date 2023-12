Colpito da ictus e salvato dalla moglie: “Volevo aspettare, lei mi ha convinto”

“Non aspettare domani perché potrebbe essere troppo tardi”. Lo dice Cesare Bavagnoli, che ha 68 anni ed è stato salvato dall’insistenza della moglie e del medico. Sono state loro infatti a riconoscere i primi segnali di un ictus in atto e a chiamare l’ambulanza. A Piacenza ogni anno sono 450 i casi di ictus che si registrano. La nostra città è anche tra le venti più inquinate d’Europa secondo l’Agenzia europea dell’ambiente. Ecco allora la correlazione ictus-inquinamento che è finita sotto i riflettori della puntata di “Star bene”, in onda su Telelibertà. A intervenire al microfono della giornalista Marzia Foletti sono stati il professore ordinario di Ingegneria Ambientale del Politecnico di Milano Michele Giugliano, la primaria di Neurologia dell’ospedale di Piacenza Donata Guidetti e l’oncologo e primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza (nonché direttore scientifico della trasmissione) Luigi Cavanna.

“È stato riscontrato un aumento dei ricoveri ospedalieri, dell’infarto del miocardio, di aritmie, arresti cardiaci e ictus in occasione di punte di crescita degli inquinanti atmosferici” spiega Guidetti. “Siamo fra le aree più inquinate insieme alla Polonia e ai Paesi dell’est – le fa eco Giugliano – non abbiamo emissioni particolarmente pestifere, ma c’è un addensamento forte in un contesto meteorologico sfavorevole”. “Sull’inquinamento possiamo intervenire – spiega Cavanna – più la gente è informata in modo scientifico e più avremo risultati”.

RUBRICA COLDIRETTI – La puntata si apre con “Star bene a tavola”, la rubrica di Coldiretti e Campagna Amica, curata da Alessandra Lucchini, responsabile della Comunicazione di Coldiretti: a intervenire sono state Federica Oddi e Cinzia Pastorelli, rispettivamente responsabile e coordinatrice di Coldiretti Donne Impresa Piacenza, chiamate a spiegare il progetto di Educazione alla Campagna Amica.