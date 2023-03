Restauri di Tiziana Benzi a Roma, Rotary Cortemaggiore Pallavicino in visita

Una serie di importanti visite per il Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino, che nei giorni scorsi è andato in trasferta a Roma, tutto questo grazie a Tiziana Benzi che ha realizzato diversi restauri di Arazzi situati nelle sedi visitate.

“Particolare rilevanza ha avuto la visita al Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica e simbolo dello Stato Italiano, uno dei principali luoghi in cui si svolge la vita della Repubblica Italiana. La visita del Palazzo ci ha condotti alla scoperta di un patrimonio d’arte, di storia e di cultura di inestimabile valore. Accolti da Marco Lattanzi, funzionario storico dell’arte presso il segretariato generale della presidenza della Repubblica, che con competenza e preparazione ha condotto il gruppo rotariano anche in ambienti meno pubblici e più privati permettendo di acuire il sapere racchiuso nelle sontuose sale. Visita che ha permesso anche di affrontare ed approfondire tematiche storiche. Rilevante il legame e il collegamento artistico-culturale tra Piacenza e il Quirinale: oltre al lavoro eseguito da Tiziana Benzi sulle livree e le bardature presenti nella collezione Presidenziale, le carrozze a Palazzo Farnese sono un prestito a lungo termine in modo da valorizzare esemplari di legni già esposti al Quirinale e che non avrebbero trovato un luogo negli spazi espositivi della Presidenza della Repubblica. Per questa ragione è stato stipulato un accordo con i Musei Civici di Palazzo Farnese dove risiede una delle più importanti collezioni di carrozze presenti sul territorio nazionale. Il Presidente del Rotary Luigi Mori, a margine dell’incontro ha consegnato al dott. Lattanzi, anche Responsabile del progetto di apertura al pubblico delle Sedi Presidenziali e conservatore della Collezione delle carrozze del Quirinale, il Gagliardetto in segno di riconoscenza per l’ospitalità ricevuta”.

La giornata è proseguita con la visita al Nobile Collegio Chimico Farmaceutico: il gruppo è stato ricevuto dal presidente Giuseppe Perroni e da Simonetta Ivella. Straordinaria la visita alla chiesa di San Lorenzo in Miranda, tra le imponenti vestigia del Foro Romano, nel cuore pulsante della Roma antica, ricca di opere e con un meraviglioso affaccio sui fori imperiali. Il giorno seguente al Senato della Repubblica il gruppo Rotariano è stato accolto dalla senatrice Elena Murelli, che ha accompagnato nella visita delle principali sale di Palazzo Madama. Il socio rotariano Alessandro Zucca, al termine dell’incontro, ha consegnato alla senatrice il Gagliardetto del Club Pallavicino.