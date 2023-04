“Gelati, il borgo di Cassinari”: i murales di Chittofrati per celebrare l’artista

Serata dedicata all’arte e al rilancio del turismo nei piccoli borghi piacentini, quella che si è tenuta giovedì 20 aprile a Villa Costanza di Pontenure, organizzata dal Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino. Ospite l’artista piacentino Fausto Chittofrati, classe 1951 e nato artisticamente all’Istituto d’arte di Parma. Molteplici e interessanti i suoi lavori nel corso degli anni a partire dalla Collettiva Parma e collezionando innumerevoli partecipazioni a Collettive, Mostre e Personali. Per citare solo alcuni suoi lavori: la Collettiva a La Spezia, la Personale Soc. Filodrammatica Arte Piacenza, il concorso premio Ricchetti concorso Arti Sacre a Piacenza, la Personale 33 pastelli per il trentino, la Collettiva “Cento Pittori a Porta Galera” a Piacenza, la Collettiva “Pittori sotto i portici” a Piacenza, la Personale a Gropparello Fondazione Gandolfi, la Personale Maestri Piacenza, la mostra a Palazzo Farnese “Narratori piacentini”, la Collettiva St Paul de Vance a Cannes, lavori murali e restauro a Busseto, Bobbio e Carpaneto, la Collettiva Sime Tempore Piacenza – 1° Premio “30 artisti per la Pace” Spadarina Piacenza.

Fausto Chittofrati, anche Presidente dell’Associazione “Arte Nostra”, ha presentato un interessante progetto denominato “Gelati, il borgo di Bruno Cassinari” legato al borgo di Gropparello. Progetto di murales dedicato al pittore Cassinari: tre murales di entrata al borgo in bianco e nero con il pittore, tratti da foto d’epoca. All’interno del borgo Gelati dipinti su tela appesi alle case rappresentanti tele di Cassinari, circa 15 opere con possibilità di aggiungerne col tempo. Altro progetto già portato a termine è il “Paese delle Fiabe” ai Bersani di Gropparello che ha riscosso notevole successo e un gran numero di visitatori per la particolarità tutta nuova dei dipinti in tela anziché murales data la conformazione del borgo e le case in sasso.

Volontà dell’artista è di ampliare e inserire il progetto in un più ampio programma provinciale a partire dal Comune di Gropparello, che già collabora, per creare una rete che possa coinvolgere operatori turistici, associazioni e tutti quei soggetti interessati che possono creare sinergia.

Il pittore Fausto Chittofrati insieme ad Alice Iudicello, giovane artista e allieva, che frequenta la Scuola Internazionale di COMICS Reggio Emilia e si sta specializzando in illustrazione, hanno presentato alcune opere alla platea riscuotendo notevole successo. Anche il dibattito è risultato molto interessante ed ha permesso ai presenti di conoscere nel dettaglio il lavoro degli artisti. Come di consueto, a fine serata, la consegna da parte del Presidente Luigi Mori del Gagliardetto del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino ai due ospiti.