Il Rotary Cortemaggiore Pallavicino a Roma, visita al Quirinale e Palazzo Madama

Giornata a Roma del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino, con la visita al Quirinale alla quale ha partecipato anche il Rotary Club Milano che in occasione del suo centenario aveva ospitato il Rotary Pallavicino con una straordinaria visita a Palazzo Morando. È stato un momento di profonda connessione tra i due Club, con l’opportunità di scoprire e apprezzare l’essenza italiana attraverso la storia, l’arte e la cultura.

LA VISITA AL QUIRINALE E PALAZZO MADAMA

La visita al Quirinale non è stata solo l’occasione per celebrare la bellezza e la ricchezza culturale del nostro Paese, ma anche per consolidare legami di amicizia e collaborazione oltre le comunità locali. La presenza di ospiti illustri come Lucia Pini e Antonio Iomelli ha arricchito ulteriormente questa esperienza, dimostrando che la passione per l’arte e la cultura può unire persone provenienti da diverse realtà e background ed essere una bellissima esperienza di unione e coesione.

Il gruppo si è poi recato a Palazzo Madama ed ha visitato l’Aula del Senato e la parti comuni dello storico edificio costruito nel XV secolo dalla famiglia fiorentina dei Medici.