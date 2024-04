L’importanza dello sport sul territorio: Fabio Bastiani ospite del Rotary club

Sport e volontariato. Il Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino ha ospitato il professore Fabio Bastiani, socio fondatore della Polisportiva Asd San Nicolò, direttore sportivo e allenatore dal 1985, accompagnato dalla presidente Laura Gaidolfi. Rappresentanti di un’associazione nata e cresciuta con l’intento di promuovere la pallavolo organizzando corsi rivolti a bambini e ragazzi e riuscendo a preparare atleti che hanno raggiunto ottimi livelli in ambito regionale e internazionale. Nell’Asd sono stati educati generazioni di ragazzi e accompagnati in tutto il percorso di crescita e di maturazione tipico degli sport di squadra.

Cavallino d’oro

A Fabio Bastiani è stato riconosciuto il Premio “Cavallino d’oro” per aver dedicato gran parte della sua vita allo sport e per l’avviamento allo sport, della pallavolo in particolare, di tanti giovani; la decisione di premiare Bastiani è stata unanime, segno dell’apprezzamento del suo lavoro svolto nella comunità del Paese. Grande merito a Fabio per la gestione in tutti questi anni dell’associazione e per essere sempre stato presente per i suoi ragazzi e per le loro famiglie.

L’importanza dello sport sul territorio

La serata organizzata dal Rotary è stata caratterizzata da numerosi interventi e momenti di confronto sulla necessità della presenza sul territorio di associazioni che aiutino i ragazzi e che li orientino allo sport. Interessante anche la proiezione di un video con fotografie che hanno scandito la storia dell’associazione fino ai giorni nostri a dimostrazione del radicale cambiamento avvenuto sia per le differenti esigenze dei ragazzi che si sono modificate nel tempo sia per le dotazioni sportive a disposizione.

Plauso da tutta la platea a Bastiani, filo conduttore dell’associazione e da quattro decenni riferimento per i giovani, per i familiari e per le altre associazioni del territorio.