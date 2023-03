Frontale in via Sidoli, scontro tra auto e furgone. Ferita donna incinta

Frontale all’incrocio tra via Sidoli e via Mercati, a Piacenza. Per cause ancora da chiarire una Ford nera si è scontrata con un furgone. Al volante dell’auto una donna in stato di gravidanza che era insieme al figlio di nove anni. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti; illeso l’autista del furgone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, un equipaggio della Pubblica assistenza Croce bianca e gli operatori del 118. All’angolo tra via Sidoli e via Mercati sono arrivati, per gli accertamenti del caso, gli agenti della polizia locale.