Scontro tra due auto ad Ancarano, 91enne muore tre giorni dopo l’incidente

Non ce l’ha fatta Angelo Angiporti, il 91enne che domenica mattina è rimasto ferito gravemente in un incidente sulla Statale 45, all’altezza di Ancarano sopra. Dopo alcuni giorni al reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, nella giornata di mercoledì l’uomo è spirato.

Angelo Angiporti era molto conosciuto a Rivergaro per la sua attività lavorativa che, benché fosse in pensione da molto tempo, aveva praticato fin da giovane: l’autista di pullman del trasporto pubblico.

