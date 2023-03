Gli studenti ricordano le vittime della mafia. “Insieme per una società migliore”

L’ultimo dei cento passi di avvicinamento alla Giornata nazionale della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si terrà domani, si è svolto questa mattina in piazza Cavalli dove decine di studenti delle scuole di Piacenza e provincia si sono ritrovati per ricordare e raccontare le storie e i volti delle persone morte a causa della mafia. “Per noi è la giornata più importante dell’anno – spiega Antonella Liotti, referente del coordinamento di Libera di Piacenza – perché in questa giornata ricordiamo tutte le vittime innocenti, sono tante, più di mille, e molto non combattevano neanche la mafia, ma erano persone normali che chiamano ‘quelli uccisi per caso’ ma non è così”.

“Siamo molto commossi di essere tornati in piazza Cavalli dopo alcuni anni – sottolinea Liotti -, qui i ragazzi sono i protagonisti di questa manifestazione”. Durante la mattinata uno striscione bianco posto al centro della piazza si è colorato di messaggi e scritte di speranza e di lotta contro la mafia. I pensieri dei ragazzi così facendo verranno portati domani alla manifestazione che si terrà a Milano. “E’ uno degli eventi conclusivi della serie di incontri a tema della cultura della legalità – commenta Serena Groppelli, assessore alla partecipazione -. Io porto con me il simbolo scelto dai ragazzi per questa manifestazione, che è un fiore rosa ritagliato”.

La lotta contro la mafia si fa anche così, coinvolgendo e sensibilizzando i più giovani: “Questi momenti li avvicinano e li permettono di conoscere la storia del nostro Paese – le parole del questore di Piacenza Ivo Morelli -. Ricordare e fare memoria è importante. Questi ragazzi avranno infatti il compito di costruire una società sempre più sana attraverso i principi costituzionali”.