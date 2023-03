Spaccio di droga: controlli a tappeto nelle zone a rischio. Quaranta identificati

Controlli a tappeto nelle zone più a rischio di Piacenza, quelle in cui si concentrano episodi di microcriminalità. Stamattina, 22 marzo, si è svolto un servizio straordinario per la prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, curato dalla squadra mobile con il reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia e il supporto dell’unità cinofila della guardia di finanza. In particolare sono state passate al setaccio le aree nei pressi di Largo Erfurt e piazzale Marconi. Controlli sono stati effettuati anche in un reparto dell’ospedale di Piacenza dove, la settimana scorsa, era stato arrestato dalla mobile un soggetto che cercava di vendere sostanze ai degenti. Complessivamente sono state identificate una quarantina di persone, alcune delle quali con precedenti di polizia.

