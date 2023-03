Oggi sul quotidiano Libertà “The mente”, il giornalino dell’istituto Romagnosi

Tornano su Libertà le pubblicazioni dei giornali scolastici delle scuole della nostra provincia: oggi è il turno del “The Mente”, la testata dell’Istituto Romagnosi di Piacenza. La redazione, molto attiva nel lavoro della produzione del giornale, acquisisce sempre nuove leve, giovani redattori in erba con la voglia di scrivere e far conoscere ai lettori ciò che più sta loro a cuore.

Nel numero pubblicato oggi sul quotidiano, tanto spazio viene dato alle iniziative e ai progetti della scuola, messi a disposizione degli studenti dei vari indirizzi per crescere sia personalmente che professionalmente. Non mancano i fumetti, ormai tratto distintivo del giornale e le foto di benvenuto per le classi prime della scuola. E poi, le tante riflessioni dei ragazzi, dall’ambiente al Natale.