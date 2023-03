Podenzano, piazza intitolata ad Alessandro Ghisoni. Una targa per Nicola Scotti

Nicola Scotti e Alessandro GhisoniLa piazza “Nuova” di Podenzano, che si trova tra via Monte Grappa e via Dalla Chiesa, sarà intitolata ad Alessandro Ghisoni, già sindaco dal 2004 al 2014 scomparso il 26 aprile scorso 2022.

La giunta comunale, guidata dal sindaco Alessandro Piva, e le commissioni consiliari permanenti del Comune hanno accolto la proposta arrivata dai cittadini con una raccolta firme il cui promotore è Aldo Buzzetti, amico di lunga data di Ghisoni sebbene “avversario” politico. L’iniziativa è stata supportata da Elena Paraboschi, ex assessore comunale, in giunta sia con Ghisoni, sia con l’attuale sindaco Piva.

La delibera di giunta sarà a breve inviata alla Prefettura per l’autorizzazione. La legge prevede infatti che debbano trascorrere 10 anni dalla morte della persona per intitolare un luogo o locale pubblico.

Un altro cittadino illustre, Nicola Scotti, sarà ricordato in uno spazio pubblico del Comune di Podenzano. Il sindaco Alessandro Piva ha infatti proposto di porre una targa in sua memoria all’ingresso dell’emeroteca del palazzo della cultura, l’edificio comunale che sovrasta la piazza “Nuova), che Nicola Scotti ha sempre frequentato.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà