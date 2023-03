Bettola, 50 anni di coro Valnure Ana. Nacque il 23 marzo 1973 con 30 cantori

Da 50 anni a Bettola si sente cantare le melodie del nostro Appennino, le canzoni popolari e degli alpini. 50 anni, proprio nel periodo primaverile, nacque la Corale Bettolese, divenuta poi Coro Valnure Ana Sezione di Piacenza che ancora oggi è in attività, come voce degli alpini piacentini ed associazione culturale locale. L’anniversario sarà celebrato con una serie di iniziative canore, come la trasferta in Sicilia nel mese di aprile, la partecipazione all’adunata nazionale degli alpini a Udine nel mese di maggio per arrivare al clou nel mese di luglio con la “Festa in famiglia del 50esimo” a Bettola.

C’è una data precisa che segna l’avvio della Corale Bettolese: il 23 marzo 1973. Quella sera si riunì per la prima volta la formazione di 30 cantori, uomini e donne, e si elessero il presidente (Carlo Davì ), il cassiere (Carlo Mizzi) e il segretario (Emilio Bersani); direttore era don Vincenzo Calda, parroco di San Bernardino. L’impegno doveva essere serio e costante: alla terza assenza ingiustificata scattava l’espulsione.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’