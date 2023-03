Il parcheggio deve essere libero per il duathlon: raffica di rimozioni in piazza Casali

Amara e costosa sorpresa per diversi automobilisti che avevano parcheggiato in piazza Casali a Piacenza. Nel pomeriggio il posteggio è stato transennato per una manifestazione di duathlon in programma domani.

I cartelli con il divieto di sosta, iniziato alle 13.00, erano stati installati per tempo nell’area, ma diversi automobilisti hanno assicurato di non averli visti questa mattina quando hanno lasciato lì la vettura. Uno di loro lamentava in particolare che il cartello con le informazioni sul divieto non fosse stato posizionato sul distributore di biglietti per il pagamento del ticket.

Agli tutti non è rimasto che recarsi al deposito per recuperare il proprio veicolo.

