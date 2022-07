Piazza Casali, slitta il trasloco dal mercato. “Presto un incontro con i negozianti”

“Vogliamo preservare l’attività dei negozianti, senza costringerli ad abbandonare la zona”. L’obiettivo della giunta Tarasconi in merito al mercato rionale in piazza Casali – in attesa di demolizione e rifacimento – lo delinea il neoassessore al commercio Simone Fornasari. Il primo atto concreto è stato assunto: l’amministrazione comunale ha ottenuto lo slittamento del “trasloco” dei punti vendita presenti nella struttura, per consentire l’avvio dei lavori di costruzione della nuova area. In teoria, i sei commercianti avrebbero dovuto lasciare il mercato rionale entro una settimana, senza un’alternativa valida. Adesso, dunque, si concede un’ulteriore boccata d’ossigeno, nell’ottica di trovare una soluzione temporanea che possa soddisfare le loro esigenze durante il cantiere di ristrutturazione. “A breve – aggiunge l’assessore Fornasari – incontreremo i negozianti per avviare un confronto e approfondire le tempistiche” riguardanti la proroga concessa dal ministero.

Un’ipotesi al vaglio, intanto, sarebbe quella di trasferire le attività in un immobile in piazza Cittadella, così da non stravolgerne la storica collocazione (si tratterebbe dell’attuale fabbricato per gli aiuti umanitari da inviare in Ucraina).