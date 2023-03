Attacco hacker ai distributori dei tabacchi. “Sigarette non vendute, danno di mille euro”

Anche nel Piacentino sono diverse le segnalazioni di attacchi hacker ai distributori automatici dei tabacchi avvenuti la notte scorsa. Chi ha provato ad acquistare un pacchetto di sigarette con i dispositivi sabotati si è trovato di fronte due sorprese: un messaggio nel monitor con la scritta “Fuori Alfredo dal 41 bis” e tutti i prezzi improvvisamente abbassati a dieci centesimi. L’attacco è probabilmente opera degli anarchici per lanciare un messaggio solidale a favore del terrorista Alfredo Cospito, che da ottobre sta portando avanti uno sciopero della fame contro il 41 bis, il regime di carcere duro a cui è sottoposto.

“In due giorni la nostra attività ha riscontrato un danno di mille euro – lamenta Alice Surdi della tabaccheria in via Sidoli a Piacenza – l’impianto, come tanti altri, è rimasto fuori uso per quarantotto ore, azzerando tutte le vendite del fine settimana. L’ho spento nel momento in cui una cliente onesta mi ha avvertito che le sigarette erano disponibili a dieci centesimi…”.

A causa dell’attacco hacker, infatti, i disagi non sono mancati e i gestori sono stati costretti a disattivare i distributori automatici in tutta Italia. Secondo quanto spiegano gli investigatori della polizia postale – interpellati dall’agenzia Ansa – si tratta di tentativi delle cosiddette azioni Dos, con il quale si cerca di impedire agli utenti di accedere alla rete o alle risorse di un computer.