Chiede dov’è il bagno durante la partita e sfila l’orologio al presidente della Turris

Si è avvicinata con la scusa di prendere una bibita e di chiedere dove fosse il bagno. E in un baleno l’orologio d’oro al polso è sparito, volatilizzato. È la disavventura capitata al presidente della società di calcio Turris Ferruccio Imberti che, durante una partita del settore giovanile, è stato derubato del suo oggetto di valore che teneva al polso. E ogni tentativo di bloccare la ladra è stato inutile. L’episodio risale alla mattina del 26 marzo quando il presidente della società di Borgotrebbia è stato avvicinato da una giovane donna, mentre era in corso una partita, con la richiesta di avere una bibita e altre informazioni generiche su dove si trovasse il bagno. Imberti si è poi accorto che l’orologio d’oro che aveva al polso era sparito. Subito si è messo a gridare e a rincorrere la donna. Anche un finanziere, che si trovava sul campo in quel momento, ha tentato di raggiungere la giovane, senza riuscire a bloccarla.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà