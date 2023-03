“Insieme contro la violenza”. Le donne della comunità indiana festeggiano

Circa cinquanta donne e bambine della comunità indiana valtidonese si sono riunite per festeggiare loro stesse. Lo hanno fatto ritrovandosi in un locale al cui interno è stato organizzato un pranzo con tutti i piatti tipici della cucina indiana. Le partecipanti sono arrivate da Rottofreno, Sarmato, Castel San Giovanni, Borgonovo. Sono tutti Comuni in cui la comunità indiana da tempo è presente e ormai integrata. “Abbiamo letto alcune poesie – dicono le organizzatrici – e abbiamo riflettuto sui diritti delle donne, soprattutto i diritti che vengono negati, e sulla violenza contro le donne. Un fenomeno questo a cui ciascuna di noi deve opporsi”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’