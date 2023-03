Pietranera, ecco il borgo abbandonato da 20 anni e ormai in rovina

Da Bobbio seguendo la strada che passa per Moglia e arriva a Lago, che un tempo era la vecchia provinciale per Genova, si arriva al borgo di Pietranera abbandonato da circa 20 anni e ormai in rovina. E’ un paese fantasma dove non ci abita più nessuno, formato da poche case con il tetto in pietra, come tutte le antiche costruzioni di queste nostre montagne.

Pietranera sorge a filo di costa, attraversata da un’unica stradina che la collega alla strada asfaltata dove si affaccia l’oratorio di Sant’Anna, che è stato costruito nel 1667 dal canonico Antonio Ghiliani originario di Pietranera.

La chiesetta si erge proprio davanti allo spazio semicircolare al quale si accede da una scalinata in arenaria, così come in arenaria è il muretto che protegge questo spazio.

Costruito in pietra calcare e arenaria, è di un bel colore dorato, soprattutto con la luce calda del tramonto ed è sormontata da un’esile struttura ad uso campanile.

Un tempo questo oratorio, che serviva alle necessità di culto di parecchi abitanti delle zone circostanti, è ormai in equilibrio precario.

Oltre al portone rotto così come le finestre, anche il suo interno è in abbandono e in rovina.

Dispiace che certi edifici della nostra montagna, come appunto Pietranera e soprattutto l’oratorio di Sant’Anna vengono abbandonati, in quanto conservano sicuramente tanti ricordi di persone e della nostra storia.

IL SERVIZIO DI LUIGI ZIOTTI E MARISA CELLA