Ecco le cure alla Madonna dell’Aiuto a Bobbio. Via al rifacimento di tutto il tetto

Sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto del santuario della Madonna dell’Aiuto, copatrona di Bobbio. L’intervento, stimato inizialmente in 250mila euro, ora supera un importo di 300mila causa rincari dei materiali. I fondi necessari al restauro, che dovrebbe essere concluso in estate come spiegato dalla Diocesi, derivano dall’Otto per mille e da altre risorse. Una parte però resta scoperta: per questo saranno fondamentali anche offerte e aiuti. Il santuario custodisce nel sacello l’immagine della Madonna con Bambino che secondo la devozione popolare cambiò forma nel 1472; il 5 giugno 1611, secondo quanto attestato, alcuni videro il volto raffigurato emettere gocce.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’