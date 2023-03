Lavoro nero e irregolare in bar e ristorante: maxi-multe e una denuncia

Una lavoratrice in nero, un’altra autonoma non dichiarata, sospesa l’attività di un bar ed elevata una sanzione alla titolare. Denunciato anche il titolare di un ristorante per aver omesso di elaborare e custodire il documento di valutazione dei rischi e sanzionato per aver erogato alcune retribuzioni in contanti.

Complessivamente ammontano a circa 10mila euro le sanzioni e a circa duemila euro le ammende che i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza, insieme ai colleghi del Nas di Parma e del Comando Provinciale di Piacenza, hanno contestato ai due titolari delle attività.

L’ispezione è stata svolta nei giorni scorsi nell’ambito di specifici servizi predisposti per il contrasto al lavoro sommerso e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

I militari hanno controllato dapprima un bar della città, in zona Sant’Antonio, ed hanno accertato che una lavoratrice era assunta in nero e per un’altra non era stato comunicato il lavoro occasionale. Per tale motivo è stato adottato il provvedimento della sospensione all’attività ed elevata una sanzione di circa 3.400 euro alla titolare.

Successivamente è stato controllato un ristorante della Bassa. Il titolare è stato denunciato perché aveva omesso di elaborare documento di valutazione dei rischi e multato per circa 8.700 euro tra sanzioni e ammende per aver erogato al personale alcune retribuzioni in contanti.

