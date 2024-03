Sicurezza sul lavoro: controlli in aumento, più infrazioni nella logistica

Una decina di giovani (per lo più) ispettori del lavoro lo scorso anno si sono fatti carico di un numero rilevante di controlli in imprese agricole, edili, di trasporto e logistica del Piacentino.

Per la precisione si contano 699 indagini svolte dall’Ispettorato territoriale del lavoro insieme all’Ausl nel 2023, dati di bilancio richiesti da “Libertà” e forniti dalla Prefettura. Erano 466 le ispezioni l’anno precedente, il 2022.

L’edilizia perde lo sgradevole primato dei lavoratori per i quali sono state riscontrate delle irregolarità (da 212 scesi a 43), mentre questi lavoratori irregolari si moltiplicano nella logistica (da 21 che erano a 158). L’Ispettorato spiega che è più facile trovare violazioni su retribuzioni – perché di tali si tratta – proprio nella logistica e nei trasporti (mancati riconoscimenti di ore straordinarie, mancati incentivi, pagamenti non corretti). Mentre per contro è più facile scovare lavoratori in nero nell’edilizia e in agricoltura, che generano anche sospensioni delle attività: 10 in edilizia, 7 in agricoltura e solo 1 in logistica. E in edilizia, visitata in modo preponderante nei suoi cantieri, le ispezioni si sono concluse con ben 367 verbalizzazioni, contro le 62 della logistica e le 50 dell’agricoltura. Ma ogni settore ha i suoi punti deboli.