“Questo è per voi”. Inaugurati i nuovi spazi delle scuole elementari di Gossolengo

“Cari ragazzi, questo spazio è per voi. E ci sono volute tre amministrazioni per arrivare a questo importante risultato”. Così, sono stati proprio gli studenti delle scuole a tagliare assieme al sindaco Andrea Balestrieri il famigerato nastro tricolore, che ha suggellato simbolicamente l’entrata in funzione dell’ampliamento delle scuole elementari “Mario Lodi” di Gossolengo. Una struttura quasi “gemella” rispetto a quella realizzata circa 15 anni fa per l’attività didattica, pronta ad ospitare – oltre ad un refettorio da 300 posti e un centro di produzione pasti già attivi – anche la biblioteca comunale.

Il nuovo “blocco”, che completa così il polo di via Soprani, è stato inaugurato ieri mattina alla presenza delle autorità, degli amministratori dei comuni vicini ma anche dell’ex sindaco Angela Bianchi e dell’ex assessore Elisabetta Rapetti, in rappresentanza delle due giunte di Gossolengo che dal 2007 a oggi progettarono le scuole di via Soprani e il successivo ampliamento. A ripercorrere la storia dell’edificio è stato il sindaco Balestrieri, che ha voluto proprio rendere merito del progetto alle precedenti amministrazioni, ricordando l’impegno per la conclusione dell’opera dal 2019 in poi, una volta ricevuto il pesante testimone. “Non è stato semplice perché abbiamo dovuto trovare circa 240mila euro che mancavano in bilancio per terminare i lavori – ha ricordato -. Il Covid, gli aumenti dei prezzi dei materiali e la difficoltà di reperirli ci hanno fatto temere davvero per il destino di questo edificio. Oggi, però, siamo arrivati al risultato finale”.