Scoperto mentre rubava un profumo in un negozio. Ladro arrestato dalla polizia

Taccheggiatore di preziosi profumi fermato dalla polizia e denunciato per furto e per porto abusivo di chiavi e grimaldelli. E’ accaduto in via XX Settembre, gli agenti fermando il taccheggiatore hanno approfondito gli accertamenti e potuto appurare che aveva rubato profumi anche in un altro negozio, sul corso Vittorio Emanuele.

L’intervento della volante della polizia è incominciato quando dalla profumeria di via XX Settembre è stato chiamato il 113. Agli operatori della centrale è stato descritto il taccheggiatore, visto mentre infilava nella tasca del giubbotto una confezione di profumo dal valore di 180 euro. Il ladro si è precipitato all’uscita ed ha percorso poche decine di metri. Gli agenti della volante infatti lo hanno intercettato e fermato in piazza Dumo. Indosso gli è stata trovata la preziosa confezione di profumo che è stata restituita. Il fermo è potuto avvenire anche grazie alla descrizione del personale del negozio preso di mira. L’uomo è stato condotto in questura ed identificato: si tratta di un cittadino romeno trentenne, residente in Lombardia.