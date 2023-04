Scuola di Borgonovo, nuova pensilina per le due ruote con attacchi di ricarica per e-bike

Grazie ad un contributo di 30mila euro le scuole di Borgonovo sono dotate di una nuova rastrelliera che, oltre a 15 stalli in cui poter parcheggiare altrettante biciclette, dispone anche di quattro allacci per la ricarica elettrica delle due ruote. La postazione, con tanto di pensilina che consente di riparare le biciclette da pioggia e maltempo, è dotata di pannelli fotovoltaici che alimentano la stazione per la ricarica elettrica. La mini area di sosta per le biciclette è stata finanziata con 30mila euro di fondi che la Regione ha messo a disposizione per la mobilità sostenibile (bando bike to work). Oltre ad una razionalizzazione degli spazi la nuova rastrelliera dovrebbe sfavorire i furti di biciclette che non di rado, lungo via Sarmato dove venivano parcheggiate in precedenza, si verificavano.

