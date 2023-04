Tra la val Nure e Nogent 40 anni di legame: “Unica famiglia”. Sindaci in trasferta

Anche se la val Nure dista mille chilometri spaccati, a Nogent sur Marne si sente aria di casa: i cartelli, le strade, l’architettura di alcuni palazzi e la gente del sobborgo parigino (32mila abitanti) parlano di Bettola, Farini e Ferriere come se fossero dietro l’angolo. Potere di un legame di autentica amicizia che sa rinnovarsi con naturalezza da oltre 150 anni, da quando cioè nel 1870 i primi emigranti provenienti dalle terre piacentine trovarono qui lavoro, ospitalità e senso di appartenenza. Non a caso il brillante ed estroverso sindaco di Nogent, Jacques J.P. Martin, ha detto che “le persone delle val Nure fanno parte della nostra famiglia” e che “il grazie per tutto quello che hanno fatto i vostri nonni e i vostri padri non sarà mai abbastanza”.

Il 40esimo anniversario del gemellaggio con i paesi dell’alta val Nure è stato celebrato ieri mattina nella sala d’onore del municipio francese sul cui palazzo campeggiava un cartellone con la scritta “Unir les villes pour unir les peuples” (unire le città per unire i popoli). Un momento a tratti toccante per i sindaci, ma anche per tutti i circa settanta piacentini che, grazie all’associazione “Piacenza nel mondo”, hanno viaggiato alla volta di Nogent anche solo per incontrare una volta di più i propri parenti che qui hanno messo su radici. “Non un semplice gemellaggio – hanno chiarito Paolo Negri (sindaco di Bettola), Cristian Poggioli (Farini) e Carlotta Oppizzi (Ferriere) – ma il suggello a una fratellanza destinata a durare ancora a lungo proprio perché vera”.

IL SERVIZIO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’