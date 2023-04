A Piacenza in tre mesi oltre 200 nuovi cittadini. Una ondata di giuramenti

Mano sul cuore e qualche lacrima. Il giuramento per diventare cittadini italiani è un momento solenne ed emozionante. In tanti lo hanno vissuto negli ultimi tre mesi, centinaia le pratiche trattate dall’ufficio competente, per 200-250 nuovi cittadini, come riferisce Paola Gazzolo, presidente del Consiglio comunale di Piacenza.

In realtà ci si può rivolgere a qualsiasi Comune per questo ultimo passaggio che arriva dopo anni di attesa e complesse procedure e che consente finalmente l’iscrizione all’anagrafe e il possesso della nuova carta di identità. I neo cittadini giurano di rispettare la legge e la Costituzione. Spesso le loro sono storie di famiglie che si riuniscono, mettono radici e si stabilizzano. E la cittadinanza suscita un particolare orgoglio di appartenenza. Così è per Natalia, Naumova, Pamela e Smahane.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’