Fitofarmaci in agricoltura, controlli dei Forestali: sanzioni per 9.500 euro

Cinque sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di circa 9.500 euro, sono state elevate complessivamente a quattro rappresentati legali, tra i 42 e i 54 anni, di altrettante aziende di Piacenza, Rottofreno, Caorso e Monticelli, quali utilizzatori finali di fitofarmaci ed antiparassitari destinati alle coltivazioni vegetali.

La motivazione è per il mancato controllo funzionale delle attrezzature impiegate nei campi ed in un caso l’utilizzo di un dipendente non abilitato all’uso di fitofarmaci perché sprovvisto della necessaria certificazione professionale. Secondo le norme vigenti, i fitofarmaci impiegati in agricoltura per uso professionale, oltre a poter essere venduti solo da esercizi abilitati, possono essere utilizzati solo da addetti in possesso del cosiddetto patentino, con la registrazione obbligatoria dei trattamenti.

I controlli sono stati effettuati nei giorni scorsi in tutta la provincia dai carabinieri Forestali di Piacenza, per prevenire il potenziale pericolo per i consumatori e per l’ambiente. I fitofarmaci sono sostanze chimiche ammesse dalla legislazione vigente e consentono il contenimento dei parassiti e delle patologie vegetali, il controllo dei vegetali cosiddetti “infestanti” e permettono di aiutare i processi di maturazione e la conservazione dei prodotti. Diverse sono state le segnalazioni giunte da alcuni residenti nelle immediate vicinanze di aree agricole con la presenza di apiari.