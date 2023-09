I carabinieri Forestali di Piacenza hanno condotto negli ultimi mesi una campagna di controlli su tutto il territorio della nostra provincia per verificare il rispetto delle normative di tipo vincolistico, urbanistico/edilizio e ambientale in aree del demanio idrico.

Nel corso dei diversi sopralluoghi eseguiti dai militari, anche con il supporto di un drone, sono emerse una serie di irregolarità nell’occupazione di aree golenali e delle fasce di rispetto delle aste fluviali.

In particolare, la capillare attività di controllo era mirata ad individuare potenziali situazioni di abusivismo all’interno del demanio idrico, sia per costruzioni non consentite, sia per l’utilizzo indiscriminato del suolo alla ricerca di nuove aree agricole.

“Gli sforzi – spiegano i carabinieri – si sono concentrati su aree demaniali poste nell’ambito territoriale della provincia di Piacenza, ma collocate in sponda lombarda, principalmente nel comune di Monticelli, zone che per motivi geografici si prestano particolarmente a queste situazioni di irregolarità. Sono state individuate e sanzionate dieci aziende che occupavano abusivamente complessivamente circa 11 ettari di suolo demaniale, al fine di aumentare le superfici di terreno a loro diposizioni da destinare alla pioppicoltura e alla coltivazione di mais e frumento”.

Nell’occasione dei controlli in campo sono stati verificati anche i canoni di pagamento di vari pozzi irrigui attivi nelle zone interessate e nei comuni coinvolti.

Al termine, sono state elevate sanzioni ammnistrativi per circa quattromila euro.

“Le illecite occupazioni non risulta abbiano, comunque, provocato né un’alterazione dell’ambiente né pregiudizio del regime idraulico delle zone vincolate”, concludono i carabinieri.

