Spargevano liquami e letame in natura: due agricoltori sanzionati dai carabinieri

Spargevano su terreni e sulla riva del torrente, liquami zootecnici e letame: per questi motivi due agricoltori sono tati sanzionati dai carabinieri forestali. È accaduto nei giorni scorsi nei pressi di Besenzone e di Casaliggio. Nel primo caso, ad incappare nella sanzione un agricoltore di 57 anni che è stato pizzicato dai carabinieri Forestali di Fiorenzuola mentre cospargeva liquami zootecnici su un terreno nel territorio di Besenzone. L’operazione come appurato dai carabinieri era stata effettuata senza procedere all’interramento immediato degli stessi liquami, come stabilito dalle vigenti norme. I militari hanno così contestato all’agricoltore la mancata osservanza riguardante le leggi sui liquami e l’uomo è stato multato con una sanzione di oltre mille euro.

Stessa sorte anche per un agricoltore di 73 anni: nella seconda circostanza ad intervenire i carabinieri forestali di Gazzola. I militari dell’Arma hanno contestato all’agricoltore di aver depositato in località Costa di Casaliggio duecento metri cubi di letame sulla sponda di un torrente.