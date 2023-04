In alta Val Trebbia e Val Nure torna la neve. Pioggia nel resto della provincia

Colpo di coda dell’inverno sul Piacentino. Dopo l’abbassamento di temperature dei giorni scorsi, nella giornata di oggi anche il sole ha lasciato il passo al ritorno delle nuvole e delle precipitazioni. Se in pianura è la pioggia a contraddistinguere l’inizio del fine settimana di Pasqua, sui nostri rilievi è tornata la neve. Cime imbiancate in poche ore in alta Val Trebbia e in alta Val Nure.

Dalla tarda mattinata di oggi l’acqua si è trasformata in neve al Passo del Penice, a Zerba e in tutta l’alta Val Nure compreso il capoluogo di Ferriere. Il maltempo, secondo le previsioni, calerà di intensità verso sera. Previsto un lieve alzamento delle temperature per i prossimi giorni. A Pasqua e Pasquetta il sole dovrà però vedersela con un cielo parzialmente nuvoloso.