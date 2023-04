Un pezzo di Uganda a Piacenza per celebrare i 50 anni di Africa Mission

Un pezzo d’Uganda è arrivato nel Comune di Piacenza. Nella sala consiliare dove abitualmente si svolgono le discussioni sul presente e sul futuro di Piacenza sono approdati i ragazzi e le ragazze karimojong del Gruppo Alakara 2.0, invitato da Africa Mission Cooperazione e Sviluppo in occasione della conclusione della celebrazione del cinquantesimo anniversario. A riceverli è stato il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi: “Sono molto contenta di accogliervi nella nostra città – le sue parole – per me e per il territorio è davvero un’occasione preziosa”.

“A chiusura delle celebrazioni del cinquantesimo di Africa Mission abbiamo voluto portare un pezzo di Uganda, e in particolare della regione del Karamoja, in Italia – sottolinea il direttore di Africa Mission Carlo Ruspantini – sono ragazzi, quelli del Gruppo Alakara 2.0, che affrontano un cambiamento radicale nella loro terra”.

Insieme a lui anche don Sandro De Angeli e padre Justin Sam Losike, rispettivamente assistente spirituale di Africa Mission e responsabile della pastorale giovanile diocesana di Moroto (la città ugandese da cui arrivano i giovani artisti). Il gruppo si è esibito nei giorni scorsi a palazzo Farnese in uno spettacolo di danze e canti della loro terra e ne ha riproposto un breve assaggio anche durante l’incontro con Tarasconi.