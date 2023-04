Rissa alla Lupa, spunta un’accetta: intervengono le forze dell’ordine

Violenta lite nei pressi dell’autostazione dei pullman alla Lupa di Piacenza. Intorno alle 19 di stasera, 8 aprile, le forze dell’ordine sono intervenute in seguito a una rissa – forse nata per un diverbio inerente un cane – che ha visto l’utilizzo anche di un’accetta. Lo scontro è proseguito nella zona di via Colombo. Le dinamiche sono ancora da chiarire. Sul posto le pattuglie di polizia e carabinieri insieme ai soccorritori sanitari.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà