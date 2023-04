Scampagnate, fiere, visite culturali: il bel tempo invoglia alla gita fuoriporta

Sarà una Pasquetta all’insegna del sole e del cielo poco o parzialmente nuvoloso per tutta la giornata, non sono previste piogge. Le previsioni meteo rassicurano sulla buona riuscita delle tradizionali escursioni fuori porta del lunedì dell’Angelo, sfruttato dai piacentini per godersi una passeggiata sulla fiera di Borgonovo, una visita culturale o semplicemente una salutare scampagnata per smaltire l’abbuffata pasquale.

La temperatura massima sarà inferiore ai 20 °C, la minima attorno ai 7 °C. Merito di un campo di alta pressione che gravita sulla Regione garantendo bel tempo e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.