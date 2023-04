Borgonovo: bancarelle, giochi, rassegna zootecnica. E’ la fiera dell’Angelo

Tradizionale fiera dell’Angelo a Borgonovo. Un appuntamento che si presenta nella sua forma più completa e che segna il ritorno della rassegna zootecnica nel vallo della rocca. E poi trecento bancarelle con espositori in arrivo da tutta Italia, tre aree per il Luna Park con una cinquantina di attrazioni, gli spazi per l’enogastronomia, per i mercatini biologici, per il piccolo artigianato. Non mancano le novità, come “Indovina il peso del torello” con tre premi che andranno a chi indovinerà o si avvicinerà di più al dato esatto; e poi per i più piccoli, il “Battesimo della sella” in un apposito ring: si alterna ogni due ore ad una coinvolgente esibizione di 30 minuti che presenta in modo spettacolare le diverse attitudini del cavallo.

Non mancano degustazioni di grana e vini in un apposito stand che raccoglirà le tipicità e le biodiversità della Regione, evidenziando le eccellenze di ogni provincia in una cartina riprodotta anche in una cartolina omaggio.