Croce rossa, la Pasqua ha portato in dono una nuova cucina per la sede

Per Pasqua un nuova cucina per la Sede della Croce Rossa di Piacenza donata da Pansini Arredamenti. Nell’ottica di una ristrutturazione dei propri locali, nei mesi scorsi la sede piacentina ha deciso di rivedere completamente gli spazi della mensa dedicata al personale dipendente e volontario.

“Ogni giorno il personale in servizio si aggira sulle 30 unità – spiega Michele Gorrini, Coordinatore della Sede CRI di Piacenza – pertanto si è reso necessario l’ampliamento del locale dove ad ogni turno il personale può mangiare e cucinare, e su questo, nell’ultima seduta, il Consiglio ha condiviso che i nuovi locali fossero dotati di una cucina nuova e nuovi fossero anche gli arredi, per fornire un maggior benessere al personale in servizio che quotidianamente si spende per la collettività”.

“Ringrazio Gian Piero Pansini a nome di tutti gli appartenenti alla Croce Rossa di Piacenza – prosegue Gorrini – il quale accogliendo la nostra richiesta si è subito occupato del progetto”.

“È un gesto che arriva dal cuore – spiega Gian Piero Pansini – ed è un onore per noi sostenere una realtà come la Croce Rossa di Piacenza.

“Inoltre – chiosa Michele Gorrini – un ringraziamento è dovuto a quei volontari che, attraverso le loro donazioni, ci hanno consentito di completare l’arredamento dei nuovi locali e di acquistare tutta la nuova attrezzatura utile per cucinare”.