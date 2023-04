La Polizia compie 171 anni, cerimonia a palazzo Gotico. “Furti in aumento”

Tappeto rosso all’ingresso per accogliere le istituzioni, con gli agenti in alta uniforme. Una folta platea di autorità, sindaci in fascia tricolore, cittadini e bambini con l’emblematico cappellino blu del corpo. In questa cornice oggi la polizia di Stato ha festeggiato il 171esimo anniversario della fondazione nel salone di palazzo Gotico a Piacenza. La cerimonia si è aperta con la lettura del messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Ogni giorno la polizia di Stato è chiamata a presidiare la legalità e la sicurezza necessarie al compiuto esercizio delle libertà personali e collettive”.

Una giornata volta a celebrare l’orgoglio e il senso di appartenenza che accumunano le donne e gli uomini della polizia. In piazzetta Pescheria sono stati allestiti alcuni stand di approfondimento sulle varie specialità della polizia. Il questore di Piacenza Ivo Morelli ha rimarcato che il motto “Esserci sempre” ben identifica la missione della polizia di Stato, cioè “soccorrere le persone nel momento del bisogno e garantire il diritto alla libertà di pensiero nelle occasioni pubbliche”. Spazio anche al bilancio operativo nell’ultimo anno, da aprile 2022 a marzo 2023: “I reati contro la persona sono in calo, mentre quelli ai danni del patrimonio sono in leggero aumento, in particolare nelle zone periferiche della provincia, forse anche a causa della crisi economica – ha precisato il questore di Piacenza -. Notevole è stato l’impegno della divisione anticrimine per l’attività di contrasto con oltre 135 misure di prevenzione personale e la gestione di 537 casi da parte dell’ufficio minori. Significativo è stato anche il lavoro svolto nel contrasto alla vergognosa violenza di genere. La polizia amministrativa e di sicurezza, invece, ha rilasciato 10.526 passaporti, a fronte di 5.347 dell’anno precedente. Rilevante è stato anche l’impegno della Digos che ha sempre saputo raccogliere elementi conoscitivi per prevenire le turbative all’ordine pubblico e gestire al meglio le manifestazioni organizzate in provincia, circa 300 eventi in cui sono state segnalate all’autorità giudiziaria 76 persone. La squadra mobile ha risolto importanti operazioni, assicurando alla giustizia tra arresti e denunce a piede libero oltre 380 autori di reato, come truffe agli anziani, rapine seriali di Rolex, estorsione, spaccio di stupefacenti, caporalato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nonché maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. A questi numeri, però – ha concluso il questore – non corrisponde talvolta una piena percezione di sicurezza della cittadinanza”.

ENCOMI E PREMI – La cerimonia ha visto anche la consegna degli encomi ai poliziotti che si sono distinti per attività particolarmente importanti e brillanti: gli assistenti capo Giulio Papa e Luigi Turco per la reattività operativa nel soccorso a un uomo colto da arresto cardiaco nel 2018; l’assistente Valentino Loforese per l’intervento a favore di due cittadini stranieri intrappolati in uno stabile in fiamme nel 2019; l’assistente capo Davide Cinelli per l’azione di polizia giudiziaria nei confronti di un individuo responsabile di rapina a mano armata. Lode al sostituto commissario Matteo Bongiorni, i viceispettori Andrea Franzini, Massimo Rosato e Marco Bonelli, il sovrintendente William Galeone e gli assistenti capo Stefano Pezza e Luca Donati per l’arresto di tre soggetti responsabili di truffa ai danni di un istituto bancario nel 2018; il viceispettore Simone Littera e il sovrintendente capo Domenico Parrello per l’operazione di arresto di tre truffatori nel 2018; l’assistente capo coordinatore Giuseppe Croce per il fermo di un minore ritenuto responsabile di terrorismo a Milano nel 2017.

Premiata anche la bambina Ilenia Loforese che ha segnalato al padre poliziotto la presenza di alcuni ladri in azione nel 2020, mentre giocava con altri coetanei in un’area verde. Altri due riconoscimenti civili sono stati consegnati alla pedagogista Franca Pagani e alla cittadina Vittoria Gulì per l’essenziale collaborazione con le forze dell’ordine.

