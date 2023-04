Ricordo e solidarietà, la festa degli alpini di Bettola celebrerà Angelo Falliva

Domenica il gruppo alpini di Bettola celebra la sua annuale festa sociale con una mattinata di ricordo e solidarietà.

Intitolerà infatti la sua sede, in piazza Sant’Ambrogio, all’amico alpino e benefattore Angelo Falliva, classe 1921, originario di Castelvetro piacentino, ma milanese d’adozione per motivi lavorativi. Falliva contribuì notevolmente, soprattutto economicamente, all’attività alpina di Bettola dove, al ritorno dalla guerra e dai campi di concentramento, si iscrisse per l’amicizia con due compagni che aveva conosciuto al fronte. Verrà ricordato anche lo storico capogruppo Giancarlo Carini, scomparso nel 2020. Fu sua l’iniziativa, già nel 2019, di intitolare la sede a Falliva.

Il gruppo alpini di Bettola, guidati dal capogruppo Sergio Caresi, donerà poi un defibrillatore ai titolari dell’agriturismo “Il Castagno” di Groppoducale, che avevano necessità di sostituirlo. Gli alpini bettolesi si sono accollati l’intero costo.

Il programma prevede il ritrovo alla sede del gruppo in piazza Sant’Ambrogio alle 9.30 cui seguirà l’inaugurazione della mostra fotografica sulla storia del gruppo alpini di Bettola (rimarrà aperta fino alle 17), interventi delle autorità, l’intitolazione della sede, la consegna del defibrillatore e la “colazione alpina”.

Alle 10.45 in sfilata, accompagnati dal Corpo Bandistico Pontolliese, si raggiungerà il santuario Beata Vergine della Quercia in piazza Colombo per partecipare alla messa delle 11 cui seguirà la benedizione del nuovo gagliardetto del gruppo alpini di Bettola.

